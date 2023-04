EN RESUMEN La ley de California requiere que las agencias de aplicación de la ley publiquen imágenes de cámaras corporales de tiroteos policiales. Muchos departamentos dan forma a esas imágenes en historias que quieren contar.

Ken Pritchett hace clic con el mouse y el logotipo de un departamento de policía del sur de California aparece en un monitor de computadora del ancho de sus hombros. Otro clic y la imagen cambia a un mapa tridimensional. Una flecha naranja brillante indica la dirección en la que corrió un hombre mientras intentaba evadir a la Policía.

“Justo aquí, este es el camino que tomó en el callejón”, dijo Pritchett, cambiando del mapa a una imagen fija que destaca un objeto en la mano del hombre. “Entonces puedes verlo girar hacia los oficiales. Él quiere morir. Esto es suicidio”.

Este incidente, como todos los videos que produce Pritchett en la oficina de su casa, terminó en un tiroteo policial. Pritchett ha fabricado más de 170 de estos para departamentos de Policía y oficinas del Sheriff, principalmente en California.

El video cambia de nuevo, esta vez a la pantalla de una cámara corporal temblorosa que usa un oficial que corre por un callejón. Se gritan órdenes, el perseguido levanta un objeto con la mano derecha, los policías disparan, el hombre cae.

El video no es muy diferente de cientos de otros producidos desde que California aprobó una ley en 2018 que exige que los departamentos de Policía publiquen imágenes de la cámara corporal dentro de los 45 días posteriores a cualquier incidente en el que un oficial dispare un arma o use la fuerza que provoque lesiones corporales graves o la muerte. Como la mayoría de los otros videos de incidentes críticos publicados por las fuerzas del orden después de un tiroteo, este es una versión muy editada del video original sin procesar, creado por uno de los contratistas privados que se dedicaron a editar imágenes policiales después de que la ley entró en vigencia.

Pritchett, que hace más de estos videos que cualquier otro contratista privado en California, pidió a CalMatters que no revelara el nombre del departamento de Policía para preservar su relación comercial.

La ley tiene algunas excepciones, que permiten a los departamentos retener el video si pondría en peligro la investigación o pondría en riesgo a un testigo. Los departamentos encargados de hacer cumplir la ley a menudo citan esos motivos cuando deniegan regularmente las solicitudes de registros de CalMatters y otras organizaciones de noticias. De los 36 casos fatales de disparos policiales desde julio de 2021 que CalMatters está rastreando, solo tres han respondido con registros parciales.

En su lugar, el público y los medios deben confiar en presentaciones editadas que a menudo incluyen un objeto resaltado o dentro de un círculo en la mano de una persona, videos ralentizados para mostrar los momentos en los que la persona pudo haber apuntado el objeto a la Policía y transcripciones del audio de la cámara corporal.

También son la única documentación de un encuentro policial fatal que el público verá durante meses, o años, o tal vez nunca.

Kenneth Pritchett edita un video en su casa en Sacramento el 31 de marzo de 2023. Foto de Miguel Gutierrez Jr., CalMatters

Desde el advenimiento de las cámaras de los teléfonos celulares y, más tarde, las cámaras corporales de la policía, el público ha tenido acceso detallado a encuentros policiales violentos como nunca antes. Después de incidentes que incluyeron la transmisión en vivo de las secuelas del tiroteo de Philando Castile por parte de la policía de Minnesota en 2016 y las imágenes del helicóptero del tiroteo de Stephon Clark por parte de la policía de Sacramento en 2018, los estados, incluido California, aprobaron una serie de leyes destinadas a utilizar esa tecnología para juzgar mejor a los acciones de los oficiales.

Los críticos alegan que el problema con la versión condensada y muy editada de las imágenes de la cámara corporal publicadas por las fuerzas del orden público es que dan forma a la opinión pública sobre la muerte o lesiones de una persona a manos de la Policía mucho antes de que el departamento en cuestión publique toda la información. hechos en el caso o el video completo y sin procesar.

También señalan incidentes particulares en los que un departamento borró o no transcribió un audio crítico para comprender el caso, no aclaró qué oficiales dispararon su arma o cortaron el video en un momento crítico. En un caso, la periodista de Los Ángeles Sahra Sulaiman desarmó varios videos publicados por el Departamento de Policía de Los Ángeles y encontró irregularidades que, según ella, son manipulaciones deliberadas destinadas a justificar las acciones de los oficiales. En respuesta, dijo que LAPD la ignora o la dirige de nuevo al video.

“Lanzar solo una versión editada no es lo que creemos que se requiere desde el punto de vista del acusado”, dijo Stephen Munkelt, director ejecutivo de Abogados de Justicia Criminal de California, una asociación de abogados defensores criminales con sede en Sacramento. “Si están editando las cosas, es probable que sean las cosas las que beneficien al acusado”.

También le preocupa el impacto de la publicación de las imágenes de la cámara corporal en un posible grupo de jurados. Aún así, dijo Munkelt, algo de video es mejor que nada, aunque solo sea porque los abogados defensores tienen más motivos para pedirle a un juez el video completo y sin editar.

Ex periodista que trabaja con la Policía en California

En respuesta a la ley de cámaras corporales de 2018, surgió una industria artesanal para producir estos videos, aunque varias agencias policiales más grandes producen los suyos internamente. Pritchett trabaja para Critical Incident Video, fundada, no por casualidad, cuando la ley entró en vigencia en 2019. Según los correos electrónicos obtenidos por The Appeal y The Vallejo Sun, Critical Incident Video cobra $5,000 por video.

Pritchett es un ex periodista e insiste en que aplica el mismo escrutinio y objetividad a estos videos, pagados por los departamentos de policía, que aplicó en su vida anterior como reportero de televisión y presentador en Fresno y Sacramento.

“Prácticamente en todos los artículos que hemos visto sobre lo que hacemos, alguien nos acusa de manipular para el departamento de policía, pero todavía no he visto un ejemplo presentado que demuestre que estamos manipulando algo”, dijo. “Y si lo hicieron, dímelo, por el amor de Dios. Todo mi objetivo es hacerlos rectos, sin giros”.

No todos los departamentos utilizan Critical Incident Video, pero para las docenas que lo hacen, el estilo de Pritchett es inconfundible: primero, el mapa, luego, por lo general, una transcripción de las llamadas al 911 y luego el video de la cámara del cuerpo. Pritchett dijo que, si ha hecho bien su trabajo, puede ayudar a evitar el conflicto entre una agencia de aplicación de la ley y el público.

“Creo que el problema principal ahora es que las personas llegan a conclusiones precipitadas sobre lo que sucedió antes de ver el video, por lo que recomendamos que (las fuerzas del orden público) siempre publiquen ese video lo más rápido posible”, dijo Pritchett. “Hemos hecho bastantes videos en los que hubo una narrativa pública en las redes sociales sobre algo que sucedió y el video muestra claramente que eso no sucedió”.

Pritchett dijo que, antes de hacer su primer video, aprendió viendo los videos que los departamentos producían internamente. No le gustó lo que vio.

“Básicamente, lo que vimos fueron los videos del Departamento de Policía de Los Ángeles, y no me gustaron… Probablemente no debí haber dicho eso”, dijo riéndose. “Pero recuerdo haber visto fotos policiales. Recuerdo haber visto información que no era realmente relevante (como) cargos anteriores. Recuerdo haber pensado todo el (video) que alguien tenía un arma, hasta que al final me dijeron que en realidad no era un arma”.

Entonces, él tiene reglas. No se referirá a la persona que recibió el disparo como “sospechoso”. No utilizará fotografías policiales de la persona que recibió el disparo. No mostrará los cargos o condenas anteriores de la persona baleada, incluso si el departamento se lo pide, algo que, según dijo, le costó un cliente a su empresa cuando el departamento de policía insistió en incluirlo. Si luego se descubre que un objeto no es un arma, exige que los departamentos se lo digan a los espectadores desde el principio.

“Prácticamente en todos los artículos que hemos visto sobre lo que hacemos, alguien nos acusa de manipular para el departamento de policía, pero todavía no he visto un ejemplo presentado que demuestre que estamos manipulando cualquier cosa”. KEN PRITCHETT, EDITOR DE VIDEO PARA UN DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE CALIFORNIA

El proceso de Critical Incident Video generalmente comienza horas después de un tiroteo. El departamento de policía o la oficina del alguacil llamarán a Pritchett y le enviarán las imágenes en bruto, junto con cualquier video de testigo que haya obtenido la agencia. Lo revisa, eligiendo las partes que cree que son importantes.

Lee el comunicado de prensa inicial de la policía, “que a menudo es incorrecto”, dijo, y luego lee los informes de los medios relacionados. Él transcribe el audio de la cámara corporal, crea un mapa 3D que muestra dónde comenzó el encuentro y escribe un posible guión si se le solicita, luego le dice a la policía que lo ponga en sus propias palabras.

Pritchett dijo que se opone a los departamentos. A veces, en un comunicado de prensa, las agencias dicen que inmediatamente prestaron primeros auxilios a una persona a la que dispararon, pero el video muestra un retraso.

“A veces eso se convierte en un punto de discusión”, dijo Pritchett. “Estoy mirando el video y digo, bueno, ¿cómo defines inmediato? Cambiaremos eso. Como dije, tenemos que luchar”.

Kenneth Pritchett edita un video en su casa en Sacramento el 31 de marzo de 2023. Foto de Miguel Gutierrez Jr., CalMatters

La Asociación de Jefes de Policía de California y la Asociación de Sheriffs del Estado de California no respondieron los mensajes de voz de CalMatters para esta historia.

El asambleísta Phil Ting , un demócrata de San Francisco que redactó la ley de cámaras corporales de 2018, dijo que no tiene ningún problema con los videos resumidos proporcionados por las fuerzas del orden después de un tiroteo, porque son mucho mejores que lo que se hizo público ante la ley.

“Después de que la legislación se convirtió en ley, hemos visto mucho más publicado y mucho más video”, dijo Ting. “Si un departamento está articulando por qué actuó de una manera particular, eso es algo bueno. Trabajan para el público y queremos responsabilidad”.

Michele Hanisee, presidenta de la Asociación de Fiscales Adjuntos de Distrito de Los Ángeles, dijo que la publicación de los videos es un acto de equilibrio que obliga a los fiscales a sopesar el beneficio de la transparencia frente al daño potencial de perjudicar al jurado.

“Si bien la transparencia promueve la confianza del público en la conducta de las fuerzas del orden”, escribió Hanisee en un correo electrónico a CalMatters, “la publicación de pruebas antes del juicio tiene el potencial de influir en el testimonio de los testigos, crear prejuicios en los posibles jurados o crear un entorno eso podría justificar un cambio de sede”.

Reproducción de vídeos de tiroteos de LAPD

Trescientas sesenta millas al sur de la oficina central de Pritchett en Sacramento, Sulaiman, editora de comunidades de StreetsBlog Los Ángeles, está frente a su propio monitor, apretujada en el trozo de alfombra de dos pies entre su sofá y una mesa hasta la rodilla en la que su computadora portátil está encaramada.

Sus ojos, reflejados en el azul oscuro de un uniforme de policía en la pantalla, van y vienen entre el video publicado por LAPD y el código de tiempo. Ella rebobina, presiona play, pausa el video, rebobina de nuevo.

“¿Lo escuchaste?” pregunta, luego presiona reproducir en el video de diciembre de 2021. “Escucha de nuevo”.

En la pantalla está Margarito López, un joven de 22 años con discapacidades de desarrollo sentado en unas escaleras cortas, sosteniendo un cuchillo de carnicero, bañado en luz azul y roja. Varios patrulleros de LAPD están estacionados frente a él, los oficiales le gritan que suelte el cuchillo, como lo han hecho durante al menos cinco minutos.

López se pone de pie. La policía sigue gritando en inglés y en español. Sostiene el cuchillo sobre su cabeza. La transcripción del video de la cámara corporal coincide con las palabras de los oficiales: “¡Oye, suéltalo, suéltalo, detente ahí mismo!”

Segundos después, los oficiales disparan sus armas de fuego y matan a López. Sulaiman rebobina de nuevo y sube el volumen de su computadora portátil.

Esta vez, un fragmento de audio que no fue transcrito por LAPD es claro: “Cuarenta, espera”.

Cuarenta, en este caso, es el código para un proyectil de espuma menos letal, una advertencia para otros oficiales de que lo que están a punto de escuchar no son balas letales.

“El protocolo exige que den la advertencia y luego todos se retiren, esperen a ver qué efecto tiene”, dijo. “Así que da la advertencia y si no sabes lo que estás escuchando, solo escuchas gritos. Pero luego me di cuenta de que esa era la advertencia, e inmediatamente, tan pronto como se dispara el menos letal, es un fuego contagioso porque no escucharon la advertencia”.

Sin esa pieza de audio, dijo Sulaiman, el video hace parecer que López recibió un disparo después de no cumplir con las órdenes y avanzar hacia los oficiales.

“Y ahí es donde juegan un poco con estas transcripciones”, dijo. “Así que ese es el tipo de cosas en las que si tienes esta información diferente, eso cambia completamente lo que es este incidente”.

Sulaiman no cree que la transcripción del Departamento de Policía de Los Ángeles omitiera la advertencia menos letal por accidente. LAPD no respondió a preguntas específicas de CalMatters sobre este incidente o la transcripción del video.

“Lo que estos videos me han enseñado es cuán hábil es LAPD para desviar la atención hacia una reforma estructural más profunda, que son muy buenos para señalar con el dedo”. SAHRA SULAIMAN, EDITORA DE COMUNIDADES DE STREETSBLOG LOS ANGELES

Desde el asesinato de George Floyd por la policía de Minneapolis en mayo de 2020, Sulaiman ha centrado su trabajo casi por completo en la violencia policial.

Una de sus investigaciones más exhaustivas fue cuando encontró la única evidencia de que un sargento de LAPD disparó su arma desde su vehículo sin detenerse durante una persecución policial el 18 de julio, a pesar de que otros dos oficiales determinaron momentos antes que el hombre perseguido no tenía un arma.

El video nunca aclaró qué oficial disparó el tiro que hirió a Jermaine Petit, de 39 años, pero en el reflejo en el vidrio del tablero de la patrulla del sargento, lo vio sosteniendo su arma y apuntando por la ventana del lado del pasajero. En el momento del disparo, el brazo del sargento se sacude hacia atrás. Dijo que tuvo que ver el video varias veces, incluso a un cuarto de velocidad, antes de notar el reflejo.

Ella reconoce que la policía tiene un trabajo difícil en circunstancias a menudo caóticas, tratando de tomar decisiones de vida o muerte. Pero eso, dijo, es su trabajo.

“Muchas veces dirán, oh, cuando ponemos a los civiles en este tipo de escenarios de tiradores activos, simplemente disparan a la gente de cualquier manera”, dijo. “Bueno, sí, porque no estoy bien entrenado”.

“Y cuando los revisas segundo a segundo, ciertamente es mucho más fácil jugar como mariscal de campo el lunes por la mañana. Pero también ves que LAPD está haciendo lo mismo cuando construye estas narrativas”.

Sulaiman dijo que los videos en sí son una mezcla de consecuencias. Está contenta de que se hayan publicado algunas pruebas en video de los tiroteos, pero dijo que el formato está listo para ser manipulado por la policía.

“Lo que estos videos me han enseñado es cuán hábil es LAPD para desviar la atención hacia una reforma estructural más profunda”, dijo. “Que son muy buenos para señalar con el dedo, para localizar la culpa en las cosas que requieren la menor cantidad de ajustes para arreglar y desviar cualquier tipo de interés en cuestiones de reforma estructural”.

Tanto Sulaiman como Pritchett, en sus respectivos trabajos, han tenido que ver horas y horas de disparos de personas. Las imágenes que ven no están borrosas. La gente yace muriendo en charcos de sangre, la gente pregunta por qué les dispararon, la gente grita llamando a sus madres.

“Es difícil”, dijo Sulaiman. “No sé qué más decir al respecto”.

Cuando se le preguntó cómo le afecta ver esos videos, Pritchett hizo una pausa de varios segundos, comenzó a hablar, se detuvo y luego comenzó de nuevo.

“Está por determinarse” .

—

