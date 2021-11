En resumen

Elaine Howle dejará su cargo a fines de 2021 después de 21 años en el trabajo. Su oficina ha realizado auditorías de una amplia gama de agencias estatales, incluida una serie de revisiones muy críticas de la respuesta y el gasto por la pandemia realizado por California. En una entrevista con CalMatters, habla de sus mayores logros y desafíos más difíciles.

Read this article in English.

El gobernador Gavin Newsom pronto podrá concertar otra cita con implicaciones de gran alcance: ¿Quién debería liderar la agencia independiente encargada de evaluar el desempeño de su propia administración?

Elaine Howle, quien ha dirigido la oficina del Auditor del Estado de California por 21 años, anunció el mes pasado que planea jubilarse a fin de año. La noticia sacudió los cimientos de Sacramento: “No estoy segura de estar lista; el conocimiento institucional y el marco que nos tomó para llegar aquí, creo que es increíblemente importante”, dijo la asambleísta Cottie Petrie-Norris, Demócrata de Laguna Beach a Howle el mes pasado después de que ella testificara sobre el progreso que el asediado departamento de desempleo de California había logrado en reformas clave.

Howle se convirtió en la primera mujer en ser nombrada auditor del estado de California en 2000, cuando el entonces gobernador. Gray Davis la nombró para el puesto. Posteriormente fue reelegida por el republicano Arnold Schwarzenegger y los demócratas Jerry Brown y Newsom.

El columnista de CalMatters, Dan Walters, se preguntó si los legisladores, encargados de recomendar candidatos de reemplazo a Newsom, “seleccionarían un sucesor digno que mantendrá la tradición de la oficina de decir las cosas como son, no como los políticos desean que sea”.

Y los legisladores republicanos, que constituyen una pequeña minoría de la Legislatura de California, están dando la alarma de que serán excluidos del proceso por completo. En una carta de miércoles al asambleísta Rudy Salas, el demócrata de Bakersfield que dirige el comité responsable de enviar nominaciones a Newsom, siete legisladores republicanos pidieron que “un demócrata y un republicano de cada cámara” sean “asignados a un subcomité para revisar las solicitudes, examinar a los candidatos y hacer una recomendación al comité en pleno”.

“La ineficiencia del gobierno, junto con el despilfarro, el fraude y el abuso, afectan a todos los californianos, por lo que tiene sentido que este proceso sea abierto, transparente y tenga la cooperación bipartidista desde el principio”, escribieron los legisladores republicanos.

El personal del comité dijo el jueves que tanto demócratas como republicanos revisarán las solicitudes , examinarán a los candidatos y decidirán qué nombres se enviarán al gobernador, pero el personal de los republicanos dijo que no hay garantía legal de un proceso bipartidista.

En los últimos meses, la oficina de Howle, la única agencia que según la ley estatal tiene acceso completo a todos los registros, cuentas, correspondencia, propiedad y otros archivos de cualquier entidad creada públicamente, ha desatado una serie de informes sobre la respuesta pandémica de California.

Entre otras cosas, Howle y su equipo descubrieron un fraude desenfrenado en el Departamento de Desarrollo del Empleo, distribución desigual de los fondos federales de ayuda entre las ciudades y los condados, retrasos en la obtención de ayuda federal para el alquiler de los inquilinos con dificultades y los californianos sin hogar, supervisión insuficiente a los distritos escolares del uso de los recursos federales. fondos de socorro, demoras en la entrega de asistencia alimentaria a familias vulnerables, uso ineficaz de fondos federales para las pruebas de COVID-19 y rastreo de contratos, y mala administración del dinero federal en la junta de supervisión de prisiones del estado.

En los últimos años, la oficina de Howle también descubrió que es poco probable que California cumpla con sus ambiciosos objetivos climáticos, que la Universidad de California admitió a estudiantes no calificados en base a conexiones con dinero y su Oficina del Presidente acumuló más de $ 175 millones en reservas no reveladas, que “el enfoque “desarticulado” del estado ayudó a causar la mayor población de personas sin hogar en la nación y resultó en el despilfarro de $ 2.7 mil millones para viviendas asequibles, y que la lotería estatal no logró maximizar los fondos para la educación.

Esta semana, Howle se sentó con CalMatters para hablar sobre su carrera de 38 años en la oficina del auditor estatal, sus investigaciones sobre el EDD de gran éxito, las presiones políticas que ha enfrentado, las organizaciones más desafiantes con las que ha trabajado y las cualidades que espera ver en su sucesor. Esta conversación se ha editado a la ligera para que sea más larga y clara.

La Auditora del Estado de California Elaine Howle habla con CalMatters en su oficina en Sacramento el 9 de noviembre de 2021. Foto de Rahul Lal para CalMatters

CalMatters: “Queríamos conocer su opinión sobre los últimos 30 años o más en los que ha estado haciendo esto … y lo que motivó esta transición”.

Howle: “Me gradué de Sac State en 1982 y estaba luchando por encontrar un trabajo. Y mi hermano en realidad había trabajado en el Capitolio como personal legislativo. Y él me dijo, ‘¿Por qué no trabajas para el auditor general?’ … Conseguí el trabajo y pensé: ‘Oh, está bien, sí, aprenderé sobre el gobierno estatal y luego descubriré lo que realmente quiero hacer’. Porque el verdadero trabajo de mis sueños era ser director de atletismo en una importante universidad. Yo era un atleta en la universidad: fútbol, baloncesto y sóftbol. … De todos modos, para resumir, lo intenté. Son los 80. ¿Cuántas mujeres obtuvieron trabajos en la administración universitaria en el ’82, ’81? Olvídalo. … De todos modos, salí aquí, obtuve el trabajo con la oficina del auditor y comencé a trabajar en algunas auditorías. Esta organización, puede sonar, no sé, extraño, pero es como una familia.

Algunas cosas impulsaron la transición: 21 años es mucho tiempo. Creo que es hora de que la próxima generación de líderes se haga cargo de la oficina. … Hay muchas personas en esta organización que trabajaron aquí durante mucho tiempo y creo que están listas… para que les entregue la antorcha y los haga correr con ella. Y luego solo personal. Es un trabajo exigente, un trabajo muy difícil, un trabajo gratificante. Pero, ya sabes, ahora tengo 60 años. Es hora de retroceder un poco y disfrutar de la vida y tener un poco más de equilibrio”.

CalMatters: “Tengo curiosidad por saber si en los 20 años que ha estado al frente de esta agencia, si ha surgido algún patrón entre agencias específicas o partidos (políticos) que, ya sabe, tal vez sean receptivos o no tan receptivos a las cosas que usted estás diciendo?”

Howle: “Por supuesto, nadie quiere ser auditado y criticado, pero todas las administraciones fueron consistentemente receptivas a los resultados del trabajo. … Quizás no les gustó necesariamente el tono del informe, el momento del informe, cosas así. Pero creo que todos estaban comprometidos, y siento que la administración de Newsom, lo mismo, está comprometida a tratar de mejorar el gobierno en California.

No es fácil de hacer con grandes agencias como EDD. … La frustración que hemos tenido, o la he sentido personalmente, con esa situación es que emitimos auditorías hace 10, 11 años sobre las preocupaciones que teníamos con… su capacidad para procesar reclamos de desempleo. Hicimos algunas recomendaciones. Las cosas no se implementaron. La pandemia no tiene precedentes, pero … si hubiera realizado algunas mejoras, tal vez el impacto no hubiera sido tan malo en los californianos como lo ha sido. .. Ha mejorado, pero sigue siendo un problema”. “Por supuesto, nadie quiere ser auditado y criticado, pero todas las administraciones fueron consistentemente receptivas con los resultados del trabajo”.

"Por supuesto, nadie quiere ser auditado y criticado, pero todas las administraciones fueron consistentemente receptivas con los resultados del trabajo".

CalMatters: “Con base en sus auditorías del tren de alta velocidad, ¿tiene alguna idea sobre la capacidad de ese proyecto para tener éxito?”

Howle: “Creo que ha sido lento. … Analizamos ese proyecto en múltiples auditorías y de una auditoría a la siguiente, está viendo una mejora, pero no lo suficiente. Sabes, ha sido un proceso largo, largo y es increíblemente caro. Nadie va a sugerir que el tren de alta velocidad no es una buena idea, pero el hecho de que el estado ha tenido que depender tanto de los contratistas … Claramente, es necesario confiar en los contratistas para ciertos tipos de experiencia, pero debemos tener nuestro propio control, el control de los empleados estatales, sobre ciertos procesos”.

CalMatters: “¿Está dispuesto a nombrar sus agencias favoritas y sus agencias menos favoritas en términos del nivel de cooperación?”

Howle: “Los gobiernos locales son difíciles porque no conocen la oficina del auditor del estado. En ocasiones, la aplicación de la ley local puede ser difícil, pero … una vez que entienden … cómo funciona nuestro proceso, que van a tener la capacidad de ver un borrador mucho antes de que se haga público, entonces comienzan a calmarse un poco.

Diría que una de las auditorías desafiantes fue la Universidad de California. … Cuando estábamos realizando la auditoría que hicimos hace unos años y descubrimos que la Oficina del Presidente estaba interfiriendo con nuestra capacidad para trabajar directamente con los campus, ese fue un problema importante para mí. … La mayoría de las agencias no hacen eso. … Creo que esa es la única vez que tuve que informar a alguien que una entidad interfería directamente con nuestra capacidad para hacer nuestro trabajo de forma independiente”.

“Soy consciente de que existen contratos sin licitación, no conocía un contrato de ese tamaño que se renovaría automáticamente”.

CalMatters: “Ha estado realizando muchas auditorías sobre los gastos de alto riesgo durante COVID. … El estado tiene este laboratorio COVID que construyeron en Valencia, y recientemente renovaron automáticamente este contrato de $1.7 mil millones, a pesar de que ha habido muchos informes sobre inexactitudes y problemas. … Se suponía que debía haber un informe que lo investigaba, pero luego no publicaron ese informe. Me preguntaba si cree que es algo que vale la pena investigar sobre lo que está sucediendo, y también algunos de los otros … contratos sin licitación que el estado ha hecho durante la pandemia”.

Howle: “Soy consciente de que existen contratos sin licitación, no conocía un contrato de ese tamaño que se renovaría automáticamente. Ciertamente, hemos hecho un análisis de … todo el dinero federal que ingresa a California. … No miramos los contratos sin licitación. Ciertamente, eso es algo que la oficina podría considerar. … Ciertamente parece que… puede ser algo preocupante, especialmente si, como usted dice, hubo algunos requisitos de presentación de informes y no se cumplieron”.

CalMatters: “Eres prácticamente la única persona en el gobierno estatal que puede decir, ‘Estás haciendo un mal trabajo’, y ese es tu trabajo para decir eso. Y nadie quiere escuchar que están haciendo un mal trabajo. ¿Cuáles son las presiones políticas que puede enfrentar tras bambalinas?”

“En el momento en que alguien en este puesto acepta, ‘Está bien, esperaré y lo emitiré una semana después’ o, ‘Está bien, no diré eso’, la integridad y la credibilidad de esta organización se destruirán”.

Howle: “¿He recibido llamadas telefónicas de personas que dicen: ‘No me gusta este texto’ o ‘Espero que no publiquen este informe la semana que viene’? Absolutamente. Pero la respuesta es siempre, ‘Sí, voy a publicar el informe la semana que viene’, porque nuestra responsabilidad es … decirle la verdad al poder. Y así, si a la UC no le gusta o si a la administración de Newsom, la administración de Schwarzenegger, la administración de Gray Davis, no le gustó lo que estábamos diciendo, hicimos nuestra debida diligencia, tuvimos la evidencia para respaldar lo que íbamos a decir. y lo que íbamos a recomendar.

En el momento en que alguien en este puesto acepta, ‘Está bien, esperaré y lo emitiré una semana después’, o ‘Está bien, no diré eso’, la integridad y la credibilidad de esta organización se destruirán, y nosotros no puedo permitir que eso suceda. Y espero que mi sucesor comprenda que eso no puede suceder”.

CalMatters: “Mirando hacia atrás en su larga carrera aquí, ¿cuál cree que ha sido su mayor logro o su momento de mayor orgullo?”

Howle: “Hay un programa que auditamos hace como 10, 11 años. Se llama Cada mujer cuenta (Every Woman Counts) y es un programa … que ofrece mamografías y exámenes de detección de cáncer de cuello uterino para mujeres de bajos ingresos. … Auditamos el programa y dijimos: ‘Sí, podría reducir cuánto está gastando en contratos, usar parte de ese dinero para poder proporcionar más exámenes’. Y eso es lo que pasó. Y entonces, ya sabes … no tengo ninguna duda de que hay algunas mujeres que recibieron esos servicios y cuyas vidas fueron salvadas… Estás viendo la eficiencia del programa, pero hay personas reales que se ven afectadas por eso. Y esa es la parte gratificante del trabajo para mí personalmente, y espero para mi personal.

Estoy muy orgulloso de lo mucho que ha podido esta oficina, no quiero decir influencia, supongo que se podría decir que influye en las políticas públicas. No hacemos políticas, pero le estamos dando la información a la administración, a la Legislatura y al público para, con suerte, afectar el cambio en California”.

