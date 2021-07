Read this article in English.

Por Jocelyn Wiener , 30 de junio de 2021

Fotos de Anne Wernikoff y Marissa Leshnov. Datos y gráficos de Erica Yee .

En una tarde de finales de mayo, los miembros de la clase de último año de Madison Park Academy se pusieron relucientes vestidos blancos y gorras con borlas decoradas con flores de tela y mensajes de celebración. Para la mayoría, fue la primera y última vez en más de un año que habían caminado en su campus de East Oakland.

Entre ellos se encontraba Eduardo Mendoza Miguel, un inmigrante guatemalteco que pasó el año pasado practicando su inglés viendo videos de Youtube y TikTok, y luchó contra un ataque de COVID-19 en el otoño.

Claudeth Armenta Gaxiola supervisó los estudios de su joven sobrina mientras administraba los suyos propios, y lamentó un año de hitos perdidos.

Sir Khalil Coleman hizo 4.0 por primera vez mientras compartía una habitación con dos hermanos menores y trataba de no pensar demasiado en la violencia en su comunidad.

De todos los códigos postales en el condado de Alameda, 94603, hogar de Madison Park Academy, ha sido quizás el más brutalizado por la pandemia. Ubicado en la parte de la ciudad a la que a veces se hace referencia como el este de Oakland profundo, tenía una tasa de infección por COVID ocho veces mayor que la del código postal con la tasa de infección más baja, 94618, que cubre las prósperas colinas del norte de Oakland en el otro extremo de la ciudad a 10 millas de distancia.

El camino ardiente que atravesó el COVID a través del profundo este de Oakland y vecindarios similares en California, y la protección relativa que disfrutan los vecindarios más ricos como las colinas del norte de Oakland, se puso en marcha mucho antes de que comenzaran a aparecer informes de un nuevo y preocupante virus respiratorio a principios de 2020.

Los niños que viven en estos dos códigos postales, y en vecindarios igualmente segregados en todo el estado, no han experimentado el dolor de la pandemia por igual. Muchos de los que hacían cola para cruzar el escenario temporal en el campo de fútbol de la escuela habían visto a COVID correr a través de sus hogares, enfermándolos a ellos y a sus familiares.

Algunos administraron sus estudios mientras cuidaban a tiempo completo de sus hermanos menores. Otros lucharon por conectarse a las clases a través de puntos de acceso inestables proporcionados por el distrito. Muchos aceptaron trabajos para ayudar a pagar las crecientes facturas. Algunos perdieron amigos en la oleada de homicidios que ha sido paralela a la pandemia.

A veces, el acto de malabarismo resultó demasiado. Cuando las primeras notas de “Pomp and Circumstance” sonaron en los altavoces y Eduardo, Claudeth y Sir tomaron sus asientos en la línea de 50 yardas, faltaban algunos compañeros de clase.

Los adultos a menudo se consuelan con la noción de resiliencia de los niños. Pero, con demasiada frecuencia, para vecindarios como Sobrante Park, donde se encuentra Madison Park Academy, esa idea se ha convertido en un sustituto para mitigar décadas de racismo y políticas fallidas. El hecho de que los estudiantes aquí a menudo se apoyen en su propio ingenio puede verse como inspirador o profundamente injusto.

“Nuestros estudiantes están encontrando una manera de adaptarse bien a estas situaciones horribles”, dijo Francisco Alvarado, el administrador de la escuela comunitaria en Madison Park Academy, quien está capacitado como psicólogo clínico. “Muchos de ellos están adoctrinados en eso. Eso es lo que tú haces.”

Al comienzo de la pandemia, la Dra. Nadine Burke-Harris, cirujana general del estado, dijo que lo que la mantuvo despierta por la noche fue una comprensión inicial: “Santo cielo, esto va a tener un impacto masivo en nuestros niños”.

Burke-Harris ha pasado gran parte de su carrera haciendo sonar las alarmas sobre la vulnerabilidad única de los niños al estrés tóxico y al trauma. Ella hace una mueca ante la idea de que poseen algún tipo de resistencia innata.

“Eso”, declaró recientemente, después de una larga pausa para hacer un balance de la redacción adecuada para usar con un periodista, “es un montón de tonterías”.

Sobrante Park es un vecindario de casas unifamiliares apretadas rodeadas por la autopista 880 y las vías del ferrocarril en el este y oeste y San Leandro Creek en el sur.

A Sir le encanta la diversidad de la zona y aprecia una infancia que pasó andando en bicicleta con amigos y explorando el arroyo. Describe su comunidad como mayoritariamente tranquila y pacífica.

“Creo que fue una gran experiencia crecer”, dijo.

Aún le preocupa el efecto de la contaminación del aire de la autopista en su comunidad. Para su “culminación” de último año, un proyecto de un año que todo estudiante de último año debe completar, recorrió el vecindario en bicicleta documentando los impactos de décadas de injusticia ambiental: la autopista, las vías del tren, los campamentos de personas sin hogar, las calles llenas de vehículos abandonados.

Mientras Sir disfruta de los detalles de su vida allí, algunos residentes dicen que las disparidades los desaniman.

“East Oakland está disminuyendo”, dijo Meisha Marshall, una residente de la comunidad desde hace mucho tiempo que ha sido la coordinadora de actividades extracurriculares en Madison Park Academy durante 12 años. “Cuando vienes por aquí, parece que se ha olvidado. Ves más tristeza. Ni siquiera puedo describirlo … No ves esperanza “.

El gran supermercado más cercano a Sobrante Park está a unos tres kilómetros de distancia. Tyrone Carney Park, que lleva el nombre de un joven residente que murió en Vietnam, ha estado cerrado durante 20 años. El ingreso familiar promedio en el código postal es menos de $53,000. Casi el 30% de sus niños vive por debajo del nivel de pobreza.

Por el contrario, el código postal 94618 en el norte de Oakland abarca el vecindario de Rockridge, donde los residentes pueden hacer un picnic en el lago Temescal o comprar en varias tiendas de comestibles a lo largo de la bulliciosa College Avenue. El ingreso familiar promedio es de más de $167,000 y menos del 4% de los niños viven por debajo del nivel de pobreza. En promedio, los residentes de este código postal viven 11 años más que los residentes de 94603.

Estas disparidades se están gestando durante más de un siglo. Los convenios racistas y las reglas de zonificación de viviendas unifamiliares que se redactaron a principios del siglo pasado mantuvieron a Rockridge blanco y rico. Redlining, en la que el gobierno federal se negó a asegurar préstamos en vecindarios que consideraba riesgosos, hizo que fuera más fácil para los residentes blancos de Rockridge comprar casas que para los residentes del este de Oakland, que a menudo eran personas de color.

La construcción de la I-880 y otros proyectos de renovación urbana desplazaron y aislaron a los residentes de muchos de los vecindarios de bajos ingresos de Oakland. Más tarde, los prestamistas de alto riesgo comenzaron a apuntar a familias de bajos ingresos, lo que llevó a los residentes del este de Oakland a perder sus casas a un ritmo mucho más alto que los residentes de Rockridge durante la crisis de ejecución hipotecaria, dijo Carolina Reid, profesora asociada de planificación urbana y regional en UC Berkeley. Muchos residentes del este de Oakland terminaron apiñándose en las casas para mantenerse al día con el aumento de los alquileres, lo que hizo que las viviendas en ese código postal fueran 20 veces más propensas a estar superpobladas que en Rockridge.

Luego vino la pandemia.

“Sabíamos que estas personas estaban en peligro”, dijo el Dr. Tony Iton, quien se desempeñó como director de salud pública del condado de Alameda de 2003 a 2009 y ahora es vicepresidente de The California Endowment, la fundación de salud privada más grande del estado.

Durante su mandato, Iton llevó a cabo una investigación cartográfica de la esperanza de vida por tramo censal. En algunos de los vecindarios más blancos y ricos de las colinas de Oakland, los residentes vivían un promedio de 22 años más que en los vecindarios más desfavorecidos de los apartamentos. Los altos niveles de estrés crónico entre los residentes de estos últimos vecindarios llevaron a tasas más altas de enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer, que se combinaron con la falta de alimentos saludables, agua y recreación para hacer que sus residentes, principalmente personas de color de bajos ingresos, sean más vulnerables. .

“Cuando fabricas estrés, haces que las personas sean vulnerables a cualquier crisis: SIDA, opioides, huracán Katrina”, dijo. “Estas comunidades serán las primeras y las más afectadas. Y eso es lo que COVID demostró de nuevo”.

El 13 de marzo de 2020, el Distrito Escolar Unificado de Oakland dijo que cerraría sus escuelas durante tres semanas. Claudeth y Sir, como muchos de sus compañeros de clase, se sintieron un poco emocionados ante la perspectiva de unas vacaciones prolongadas. COVID todavía se sentía irreal.

Pero, mientras escuchaba los vítores de sus compañeros de clase, Eduardo no compartía su entusiasmo. Se había mudado a Oakland desde su aldea en Guatemala solo unos años antes. Se estaba sintiendo más cómodo hablando en inglés. Estaba averiguando cómo navegar por la computadora para su clase de diseño gráfico. Sus notas fueron excelentes. Esperaba hacer algunos amigos.

En poco tiempo, la emoción inicial de los otros estudiantes se desvaneció. Doce días después del cierre de la escuela, el distrito retrasó la fecha de reapertura hasta principios de mayo. Una semana después, el superintendente dijo que las escuelas permanecerían cerradas durante el verano.

Claudeth había pasado los primeros días del cierre de la escuela jugando a Fortnite y haciendo llamadas grupales de Facetime con sus amigos. A medida que pasaban las semanas, ella y su familia empezaron a probar nuevas recetas, pintar y hacer rompecabezas.

Con los negocios cerrados, muchos jóvenes comenzaron a absorber las preocupaciones financieras de sus familias. La madre de Claudeth, Claudia Gaxiola, que trabaja como limpiadora en Rockridge, San Francisco y Berkeley, tuvo que dejar de trabajar. Su familia se sumergió en sus ahorros. Gaxiola estaba asustada, pero hizo todo lo posible por disipar las preocupaciones de sus dos hijas.

Pero Claudeth todavía estaba preocupada.

“Mi mamá tiene que pagar esta y aquella factura, pero no hay nada con qué pagar”, dijo.

***

Tiffany Couch, oficial de seguridad del sitio escolar de Madison Park Academy, fue uno de los pocos empleados de la escuela a quienes se les requirió presentarse en persona en esas primeras semanas. Meisha Marshall, la coordinadora de actividades extracurriculares, también vino, armando bolsas de manualidades y bocadillos para dejar en las casas de los estudiantes.

Casi todos los niños de la escuela son elegibles para recibir comidas gratis. Cuando sus familias comenzaron a aparecer en el campus cerrado pidiendo comida, la perspectiva de que esos niños pasaran hambre hizo llorar a Couch.

Llamó al director y empezaron a movilizarse. Un grupo de adultos que trabajaba en la escuela comenzó a distribuir pañales y cajas de víveres, llevándolos a las casas de las personas cuando era necesario.

Hasta que llegó el primer cheque de estímulo, la escuela repartió alrededor de 600 cajas de comida, dos veces por semana, dijo Kyle McClerkins, quien trabaja para construir una comunidad y mejorar la cultura escolar como facilitador de prácticas restaurativas en Madison.

Pero la comida era solo un factor estresante. Alquiler, transporte, electricidad, agua: todas esas facturas aún debían pagarse. Muchos padres todavía tenían que presentarse a trabajar todos los días, pero nadie sabía dónde conseguir máscaras, protectores faciales o desinfectante de manos. Y más gente se estaba enfermando.

Además, muchos de los estudiantes de la escuela provenían de hogares de inmigrantes asustados por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Y la retórica antiinmigrante. Consideraban la escuela un lugar en el que podían confiar.

En los últimos años, Madison Park Academy ha experimentado una transformación bajo la dirección de Lucinda Taylor. El año pasado, la escuela de grados 6 al 12 de 750 estudiantes se jactó de una tasa de graduación del 98% , significativamente más alta que el promedio del distrito de 72%. El campus juega un papel estabilizador en la vida de muchos estudiantes. A medida que pasaban las semanas, era un lugar natural al que acudir las familias.

Varios adultos que trabajaban en Madison Park Academy se pusieron en acción y crearon un sitio GoFundMe, independiente de la escuela, que finalmente recaudó alrededor de $25,000 para ayudar directamente a las familias de los estudiantes. Hicieron todo lo posible para compartir información actualizada sobre COVID, la moratoria de desalojo y cualquier otra cosa.

El personal sabía que su campus era normalmente el lugar más seguro para algunos de sus estudiantes. Los informes de abuso y negligencia infantil se desplomaron ya que los maestros ya no veían a los estudiantes en persona todos los días. Con el campus cerrado, se preguntaron: ¿Qué les estaba pasando a los niños a los que no podían contactar?

“Todos estamos en modo de pánico porque no sabemos qué está pasando, no sabemos qué está pasando”, dijo Alvarado, el administrador de la escuela comunitaria. “Podemos especular”.

El 25 de mayo de 2020, el oficial de policía blanco de Minneapolis Derek Chauvin se arrodilló sobre el cuello de George Floyd durante 9 minutos y 29 segundos, matándolo. La historia de Breonna Taylor, una técnica de la sala de emergencias de Kentucky a quien la policía mató en su casa durante una redada fallida, también llamó la atención. Taylor y Floyd eran negros.

La indignación nacional resonó en el este de Oakland. Sobrante Park está a solo cuatro millas de la estación Fruitvale BART donde, en 2009, el oficial blanco de BART Johannes Mehserle disparó y mató a Oscar Grant, un hombre negro de 22 años, mientras Grant yacía boca abajo en la plataforma.

“Gran parte de lo que los jóvenes están procesando es: ¿Qué significa ser una niña negra o un niño negro en esta sociedad que no valora mi vida? ”Dijo Teiahsha Bankhead, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Restorative Justice for Oakland Youth. Una consecuencia del aislamiento del año pasado: los jóvenes no han podido tener tantas discusiones informales sobre este tema en sus aulas o patios escolares, dijo.

Eric Ding, quien enseña inglés para estudiantes de último año en Madison Park Academy y supervisa los proyectos de último año de duración, dijo que él y sus colegas hablaron abiertamente con los estudiantes sobre sus sentimientos sobre los asesinatos de Taylor y Floyd.

“Por encima de todo lo demás estaba este peso visible”, dijo.

“Creo que la norma es sentir que sus voces son un poco silenciosas y no se escuchan. Cuando se convierte en noticia nacional de que otras personas han sido silenciadas y no han sido escuchadas, creo que realmente resuena “.

***

El 10 de agosto de 2020, la escuela se reanudó virtualmente.

Muchos estudiantes todavía no tenían un buen acceso a Internet, y los maestros luchaban por descubrir quién no iniciaba sesión por elección y quién porque no tenía una computadora o WiFi, dijo Bianca Lorenz, cuya función en Madison Park Academy implica conectar a los estudiantes con trabajos y pasantías. Algunos no podían encender sus cámaras porque no tenían el ancho de banda adecuado.

El distrito proporcionó puntos de acceso inalámbricos, pero muchos no funcionaron bien, dijo McClerkins, el facilitador de prácticas restaurativas.

Eduardo sabía que la escuela tenía computadoras para prestar, pero se sentía demasiado nervioso para pedir prestada una, ¿y si le pasaba algo? En cambio, asistió a clases por teléfono.

Durante meses, había estado ahorrando para comprar una computadora propia, solicitar becas y hacer carpintería junto a su padre. Luego, en agosto, su madre tuvo un accidente automovilístico en Guatemala y se lesionó gravemente el brazo. Para ayudar a cubrir el costo de su recuperación, Eduardo le envió el dinero que había ahorrado.

Sin escritorio, terminaría sus deberes acostado en un colchón en la sala de estar de la casa que compartía con sus hermanos mayores y sobrinas jóvenes. Cuidaba de sus sobrinas mientras todos los demás iban a trabajar. A veces eso significaba que faltaba a clase. Hubo días en que lloró de frustración. Pero estaba decidido a hacerlo bien.

“Se suponía que este sería mi año brillante”, dijo.

Una vez que su madre, su hermano y su cuñada volvieron a trabajar, a Claudeth se le asignó la tarea de supervisar a su sobrina del jardín de infancia mientras tomaba clases. Le daría el desayuno a la niña antes de que ambos comenzaran las clases. Quería ayudarla aún más, su sobrina nunca antes había usado una computadora, pero a Claudeth le preocupaba que estuviera descuidando su propio trabajo escolar.

El cambio a virtual no fue malo para todos. A pesar de compartir una habitación con dos hermanos menores en una casa con 10 miembros de la familia, Sir se ponía los auriculares y se concentraba.

“Las distracciones realmente no me afectaron demasiado”, dijo. Sus calificaciones nunca habían sido mejores: 4.0 cuatro períodos de calificaciones seguidos.

Ding dijo que las familias de muchos estudiantes hicieron todo lo posible para asegurarse de que sus hijos prosperaran en la escuela. Pero una vez que llego la pandemia, muchos estudiantes tuvieron que aceptar trabajos para ayudar a pagar las facturas. Algunos cuidaban a seis niños a la vez. Esto impactó su progreso académico. Pero, ¿qué opción tenían?

Cecilia Terrazas, subdirectora asistente de Madison Park Academy, ama la comunidad pequeña y unida de la escuela. Pero también conoce de primera mano las disparidades entre lo que puede ofrecer a sus estudiantes y lo que obtienen otros niños con mejores recursos.

La escuela está muy segregada. La rotación de maestros es una preocupación constante: el año pasado, el 38% de los maestros habían estado allí menos de dos años, y eso fue mejor de lo normal. Mientras Madison Park normalmente tiene un desempeño impresionante con la asistencia, ella estima que tal vez 100 estudiantes se desconectaron de la clase durante el último año escolar, a pesar de los esfuerzos del personal para involucrarlos.

Solo el 3% de los niños del código postal 94603 asisten a escuelas privadas; un tercio de los niños en 94618 lo hace. La propia hija de Terrazas asiste a una costosa escuela privada con base en ese código postal. Su hija y sus compañeros de clase ya habían regresado a la clase presencial, avanzando académicamente “a gran velocidad” mientras Terrazas y sus colegas luchaban para asegurarse de que sus estudiantes estuvieran seguros, sanos y se sintieran amados.

“Veo la brecha, lo que tienen frente a lo que tenemos nosotros”, dijo Terrazas. Ella lo encuentra exasperante.

“La división está dividiendo más”, dijo. “No tenemos seguro médico. No tenemos una vivienda adecuada. Hay pobreza extrema y desempleo. Es intencional. Es por diseño. No es accidental”.

En el verano, las tasas de COVID habían aumentado lo suficiente en East Oakland que los informes noticiosos establecieron comparaciones con puntos de acceso más conocidos como la ciudad de Nueva York. En octubre, los números volvieron a subir. Luego se dispararon.

En 94603, los datos del condado muestran que aproximadamente el 14% de los residentes se han infectado con COVID, en comparación con menos del 2% en Rockridge. El código postal de East Oakland tiene muchos más residentes que viven en viviendas superpobladas y tienen trabajos esenciales que aumentaron drásticamente su exposición.

Las disparidades en la salud habían hecho sufrir a los residentes de 94603.

Tiene el doble de tasa de obesidad y diabetes en adultos que el código postal del norte de Oakland. Más del 10% de los residentes no tienen seguro, en comparación con el 1% en el área de Rockridge.

Estos puntos de datos son una consecuencia natural de un desierto alimentario con parques cerrados y altos niveles de pobreza y estrés. También hicieron que las personas en esa área fueran aún más vulnerables a enfermedades graves por COVID.

Una vez que las vacunas comenzaron a implementarse este año, surgió otra disparidad relacionada con la salud: hasta ahora, menos del 57% de los elegibles en el este de Oakland profundo están completamente vacunados, en comparación con más del 83% en Rockridge.

En octubre, el padre de Eduardo contrajo COVID y desarrolló fiebre. Pronto, otros en la casa comenzaron a enfermarse.

Durante unos días, Eduardo sintió que le iba a estallar la cabeza. Su cuerpo estaba caliente. Le dolía la espalda. Le duelen demasiado los pies para moverse.

El dolor lo asustó. Pero solo faltó un día a la escuela remota.

Entre noviembre y enero, Alvarado, el administrador de la escuela comunitaria, recibió al menos dos llamadas a la semana relacionadas con una muerte o alguien que fue trasladado de urgencia al hospital.

“Fue intenso”, dijo. “Esos tres meses simplemente no veíamos la luz”.

Para muchas familias, la enfermedad era aterradora por otra razón: estar en cuarentena significaba la pérdida de ingresos. Como resultado, algunas familias estaban nerviosas por hacerse la prueba, dijo Terrazas.

“¿Puedo alimentar a mis hijos o sigo los protocolos?” ella dijo. “Esa es una decisión difícil de tomar”.

Al principio de la pandemia, uno de los pocos puntos de luz fue que el COVID parecía evitar a los niños. Pero a medida que pasaban los meses, el efecto que la pandemia estaba teniendo en su salud mental se hizo cada vez más evidente.

Entre abril y octubre de 2020, los CDC informaron un aumento anual del 24% a nivel nacional en las visitas al departamento de emergencias de salud mental para los niños de 5 a 11 años, y un aumento del 31% para los niños de 12 a 17 años.

Incluso antes de la pandemia, estas tasas habían ido en aumento. Los números han llamado la atención de los legisladores: la administración de Newsom ha propuesto una inversión sin precedentes de $4 mil millones en salud conductual de niños y adolescentes este año, que cubrirá una variedad de esfuerzos, desde una campaña de concientización pública hasta intervenciones escolares y tratamientos basados en evidencia, dijo Burke-Harris, el cirujano general del estado que ha estado profundamente involucrado con la propuesta.

“Toda una generación de jóvenes ha pasado por una experiencia increíblemente estresante y, para algunos, francamente traumática”, dijo. “Entonces, si sabemos que eso pone a nuestros hijos en mayor riesgo, ¿por qué no nos adelantamos?”

En Madison Park, Alvarado ha sido testigo de un aumento en la depresión, la ansiedad y el consumo de sustancias a medida que los estudiantes luchan bajo el peso combinado del aburrimiento, el estrés y el aislamiento, junto con la creciente violencia, las dificultades económicas y las pérdidas.

“Estamos sufriendo”, dijo.

Pero muchos proveedores de salud mental dicen que los estudiantes también han sido más difíciles de conectarse a los servicios este año, debido a los mismos factores estresantes (problemas tecnológicos, cierres de escuelas, falta de privacidad, estrés financiero, ansiedad y dolor) con los que idealmente necesitan ayuda.

Marisa Villegas, quien enseña estudios étnicos en Madison Park Academy, dijo que ha visto a algunos estudiantes sufrir de depresión después de que sus familias pasaron por episodios de COVID.

Mientras los estudiantes que regresan necesitarán un apoyo académico “tremendo” el próximo año, dijo, “si solo tiene un estudiante que está severamente deprimido, lo último en lo que estamos pensando es en la tarea de matemáticas”.

Eduardo luchó bajo el peso de tanta soledad y estrés. No extrañaba la tristeza y el hambre que había dejado en su pequeño pueblo de Guatemala, pero extrañaba nadar en el río, sacar mangos de los árboles cercanos y, sobre todo, a su madre. Para distraerse, dibujó retratos de personas que encontró en línea o jugó a Super Smash Brothers.

Claudeth también se sentía sola, pero rechazaba la mayoría de las invitaciones para reunirse con amigos.

Su familia fue extremadamente cuidadosa. Después de que su madre, su hermano y su cuñada regresaran del trabajo, se duchaban y cambiaban de inmediato. Llevaban guantes y máscaras y llevaban desinfectante de manos a todas partes. Sin embargo, sobre todo, rara vez salían de casa.

En 2013, cuando Claudeth tenía 11 años, su padre había sido asesinado a tiros mientras asistía a una fiesta de cumpleaños en la calle. Ella había visto a un terapeuta desde entonces.

Pero el aislamiento se estaba volviendo más difícil. Claudeth extrañaba jugar al fútbol. Extrañaba a sus amigos. No iba a tener un baile de graduación, ni el tradicional Amanecer de último año de la escuela, ni el tan esperado viaje de estudiantes de último año a Disneylandia. Ni siquiera sabía si tendría una graduación.

Observó informes de noticias que mostraban cómo otros países habían logrado sofocar el virus. ¿Por qué tarda esto una eternidad? ella se preguntaría. Se sintió cada vez más abrumada.

“Simplemente no puedo”, le decía a su mamá.

Barbara McClung, directora de salud conductual del Distrito Escolar Unificado de Oakland, dijo que la naturaleza enormemente escasa de recursos del este de Oakland profundo ha llevado a una “vulnerabilidad mucho mayor” en esa parte de la ciudad durante el año pasado. Quizás el mayor impacto que ha visto en Sobrante Park: el aumento de los homicidios.

Desde que comenzó la pandemia, los homicidios han aumentado a nivel nacional, un 30% más en las grandes ciudades el año pasado y otro 24% a principios de este año. En Oakland, esos aumentos fueron aún mayores y fueron soportados de manera desproporcionada por ciertos vecindarios. Entre mayo de 2020 y finales de junio de 2021, el código postal 94618 de North Oakland tuvo cero homicidios, según datos del Departamento de Policía de Oakland. El 94603 de East Oakland tenía 17. El 17 ocurrió la semana pasada: un hombre fue asesinado a tiros fuera de la puerta principal de Madison Park Academy.

“Estamos tan acostumbrados que ahora podemos distinguir fácilmente los disparos de los fuegos artificiales”, dijo David De Leon, quien realizó su proyecto de último año en Madison sobre la violencia con armas de fuego en la comunidad. Las calles de su vecindario están vacías por la noche, dijo. “Todo el mundo sabe que no debe estar realmente afuera en ese momento”.

A Sir le preocupan sus amigos y si estar en el lugar equivocado también podría ponerlo en riesgo. Intenta no obsesionarse demasiado con eso. Algunos de los amigos de la infancia de Sir se encuentran entre las víctimas recientes de los disparos. Uno recibió un impacto en el hombro y sobrevivió. Otro recibió un golpe en la parte posterior de la cabeza: el señor condujo a su amigo mientras se curaba.

“La vida no es justa”, dijo Sir. “Las cosas pasan, ya sabes, al crecer en un vecindario”.

Hace unas semanas, su padre lo despertó para decirle que habían asesinado a una amiga de la familia. Una ex alumna de Madison, había estado celebrando el cumpleaños de una amiga. Los tiradores dispararon contra el vehículo en el que viajaba mientras viajaba por la autopista, matando a dos adolescentes.

La realidad de la muerte de su amiga no se hizo patente para Sir hasta que vio velas parpadeando en una vigilia conmemorativa dos días después.

Y, sin embargo, Sir permanece innatamente esperanzado. Ve la vida de sus amigos transformada por pasantías y otras oportunidades positivas.

“Veo que cada año está mejorando”, dijo. “Todos los días, la gente cambia su forma de ser”.

El día de la graduación, los autos llenos de familiares adoradores se detuvieron en la cancha de baloncesto adyacente al campo de fútbol americano de Madison Park Academy. Algunos tocaron bocinas y aceleraron los motores con anticipación. Alguien empezó a tocar el acordeón.

La familia de Sir se había apiñado en un Suburban que habían pintado con mensajes de felicitación. Antes de asistir a la Universidad Estatal de San José para estudiar estudios ambientales en el otoño, planeó pasar el verano ayudando a su abuela, asesorando a los niños más pequeños sobre mecánica de bicicletas y seguridad a través de una organización sin fines de lucro local, pista de atletismo y se ofreció como voluntario para arreglar el sendero junto al arroyo cercano. – “solo un pequeño paso para mejorar esta comunidad”.

Claudeth se sentó cerca de una de sus mejores amigas. Ella planea asistir a la Universidad Estatal de San Francisco para convertirse en enfermera itinerante. Totalmente vacunada, estaba encantada de finalmente abrazar a sus amigos y maestros.

Eduardo no podía dejar de sonreír. Pronto asistirá a clases en Cal State East Bay. Está decidiendo si estudiar para convertirse en diseñador gráfico o abogado de inmigración. Está listo para comenzar a hacer nuevos amigos.

Mientras estaban sentados en el campo de fútbol, el viento se volvió cada vez más juguetón, robando las gorras de graduación de los estudiantes oradores y haciendo estallar globos llenos de brillo, enviando lluvias de oro a la línea de 50 yardas.

“El mundo les trajo el último año más difícil”, les dijo su profesor de inglés, Ding.

“Hoy te levantas”, les dijo su director, Taylor.

En poco tiempo, el personal tendrá que lidiar con preguntas que aún no tienen respuestas claras: ¿Cuánto trauma y pérdida de aprendizaje han experimentado sus estudiantes? ¿Qué se necesitaría para reconstruir conexiones sólidas una vez que los jóvenes regresaran al campus después de tanto tiempo fuera? Después de este año inimaginable, ¿cuántos no regresarían?

Uno a la vez, los mayores subieron al escenario. Con voces temblorosas, agradecieron a sus padres y maestros. Luego, agarrando rosas rojas y estuches de diplomas, cruzaron el umbral.

