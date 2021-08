Read this article in English.

El único gobernador de California que ha sido destituido tiene algunas ideas sobre cómo se podría reformar el proceso.

Pero no espere que Gray Davis se compadezca de los políticos que se enfrentan a un esfuerzo por expulsarlos de su cargo.

“Cuando te postulas para un cargo en California, sabes que la gente tiene la primera y la última palabra en virtud de iniciativas aprobadas hace 110 años”, me dijo el demócrata por teléfono recientemente desde su casa en Westwood. “Así que si no le gusta eso, no se postule para un cargo en California. Vete a otro estado”.

“No siento simpatía por las personas que ahora están quejándose y gimiendo”, agregó. “No conocen su historia”.

Los votantes de California pudieron destituir a Davis de su cargo en 2003, y provocar una elección este 14 de septiembre para destituir al gobernador Gavin Newsom -gracias a una herramienta de democracia directa defendida por ex gobernador Hiram Johnson. Decidido a poner el poder en manos de los votantes, Johnson lideró los esfuerzos para consagrar los procesos de revocatoria, iniciativa y referéndum en la constitución de California en 1911.

Pero algunos han calificado esta herramienta de democracia directa como antidemocrática, y incluso inconstitucional. Gracias a las extravagantes reglas de revocatoria de California, un gobernador que sea destituido podría ser reemplazado por un candidato que obtenga mucho menos del 50% de los votos, y que potencialmente tenga menos apoyo que el titular que está siendo derrocado.

Eso es porque la papeleta del ‘recall’ solo tiene dos preguntas: Primero, ¿se debe destituir al gobernador? Y si es así, ¿quién debería reemplazarlo?

Si más del 50% de los californianos votan “sí” en la primera pregunta, quien obtenga la mayor cantidad de votos en la segunda pregunta se convierte en el próximo gobernador, sin importar cuán pocos sean. Por ejemplo, si un gobernador es destituido con el 51% de los votos, es decir, el 49% quiere mantenerlo en el cargo, sería reemplazado por el principal retador, incluso si esa persona solo ganó el 30% de los votos.

Eso no sucedió en 2003: 45% votó para mantener a Davis, mientras que el 49% eligió al republicano Arnold Schwarzenegger para reemplazarlo. Pero con encuestas recientes que muestran votantes estrechamente divididos en destituir a Newsom y al líder entre los 45 candidatos de reemplazo activos por debajo del 20% hasta ahora, podría suceder en 2021.

“No siento ninguna simpatía por la gente que está quejándose y gimiendo ahora. No conocen su historia “. Ex gobernador. Gray Davis, sobre los que quieren terminar el ‘Recall’ en California

La Secretaria de Estado Shirley Weber –una persona designada por Newsom– cuestionó si debería ser posible que alguien se convierta en gobernador sin obtener una mayoría de votos. También sugirió que el umbral de firmas requerido para forzar una elección de destitución de gobernador podría ser demasiado bajo. El jueves, los legisladores estatales decidieron el destino de dos proyectos de ley que podrían dificultar la calificación de ‘recalls’, referendos e iniciativas para la votación. Uno que lo haría prohibir la práctica de pagar a los recolectores de firmas profesionales con la firma, algo que sobrevive hasta ahora. Pero otro, que lo haría exigir a los votantes que lean una lista de los principales contribuyentes financieros de la propuesta antes de firmar las peticiones, fue eliminado.

Mientras tanto, el senador estatal Ben Allen, demócrata de Santa Mónica, ha introducido una enmienda constitucional que permitiría que un político que enfrenta una revocatoria también se postule como candidato de reemplazo. De 19 estados que permiten elecciones revocatorias, California es uno de los pocos que prohíbe a los funcionarios postularse para reemplazarse.

Se han propuesto montones de otras reformas, incluidas el requerir que el vicegobernador sirva si un retiro tiene éxito, endurecer las razones permitidas para una destitución y aumentar los requisitos de presentación para postularse como candidato de reemplazo. Un reciente Encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California encontró que el 66% de los probables votantes de California dicen que el proceso de destitución necesita cambios, pero un enorme 86% dice que es bueno que la constitución estatal permita a los votantes destituir a los funcionarios electos, incluido el gobernador.

Muchos de los cambios sugeridos tendrían que ser aprobados por dos tercios de los legisladores en ambas cámaras de la Legislatura estatal, más la mayoría de los votantes, para que entren en vigencia. PPIC recomienda que después de las elecciones del 14 de septiembre, los legisladores creen una comisión bipartidista para estudiar las reformas de destitución y luego presenten propuestas a los votantes en las elecciones estatales de noviembre de 2022.

Davis también dice que cualquier cambio en el proceso de retiro “debería ser un esfuerzo bipartidista”. Durante una conversación de casi 45 minutos, discutimos cómo los retiros afectan el gobierno, qué reformas cree que serían más efectivas y por qué quiere que los demócratas de California trabajen junto con los republicanos. Aquí hay extractos clave de nuestra conversación, ligeramente editados para mayor claridad y extensión.

CalMatters: “Me pregunto si, según sus experiencias y lo que está viendo ahora, si cree que los esfuerzos de destitución van a cambiar la forma en que los gobernadores tienen que gobernar con respecto a afectar potencialmente la forma en que toma decisiones, los tipos de formas que maneja los grupos de interés, la forma en que decide qué proyectos de ley firmar o vetar “.

Davis: Para “decirlo en términos con los que definitivamente puede identificarse, si su editor le dio fechas límite para cada historia, pero le: ‘Por cierto, mientras está trabajando en eso, vamos a entrevistar a varios otros candidatos que pueden reemplazarlo en su trabajo ‘… Puede comprender el impacto que puede tener un proceso de destitución.

(Es) como un cuestionario emergente en la escuela secundaria o la universidad. No está programado, no estás preparado para ello, de repente tienes que dejar todo lo que estás haciendo y dedicar el tiempo suficiente para poder aprobarlo y aprobar el cuestionario. Así que es un factor muy disruptivo, pero se pretendía que fuera así.

Ahora, lo que ha cambiado es la facilidad con la que se pueden recolectar firmas, porque obviamente no había internet, no había correo electrónico, no había teléfonos celulares, ni siquiera sé si hubo teléfonos en 1911.

Si desea reformar esto para que tenga en cuenta los avances en tecnología, la forma más sencilla de hacerlo es simplemente tener una elección. Todo el mundo juega con las mismas reglas. El gobernador se pone a correr. Todos los demás pueden correr. La persona con más votos gana”.

CalMatters: “¿Entonces solo tendría una pregunta en la boleta?”

Davis: “Ya no tendrías la pregunta uno. Sería una elección normal. Las elecciones suelen ser una contienda entre personas. El r’recall’: el gobernador es el único en la boleta. Estás corriendo contra ti mismo.

Una vez más, no me quejo. Si hace una búsqueda en Google sobre mí, no encontrará una sola declaración que hice durante el proceso de destitución de 2003 o desde que me quejé y me quejé por el ‘recall’. Es solo un hecho de la vida. … Pero si es un científico político y quiere decir: ‘Bueno, ¿cómo podemos mejorar esto en el futuro?’ Yo diría, elimine la pregunta número uno en la boleta, deje que todos se postulen en la pregunta número dos y haga que todas las reglas sean iguales. … Solo tenga una elección, quien gane podrá completar el mandato de gobernador.

Creo que la gente respondería porque todavía hay elecciones. Todavía obtienen la recompensa de poder votar por quien quieran. Pero no exigen al gobernador un estándar más alto que todos los demás, que es lo que sucede ahora “.

“Si quiere reformar esto para que tenga en cuenta los avances en tecnología, la forma más sencilla de hacerlo es simplemente tener una elección. Todo el mundo juega con las mismas reglas. El gobernador se pone a correr. Todos los demás pueden correr. La persona con más votos gana “.

CalMatters: “Y en términos de los límites de recopilación de firmas, ¿crees que deberían permanecer iguales?”

Davis: “Estoy menos preocupado por eso. Creo que la mayoría de la gente se daría cuenta de que con las redes sociales e Internet es simplemente más fácil obtener firmas, pero puede haber cierta resistencia por parte de los votantes a decir: ‘No, no, no, no queremos cambiar esas reglas’. . ”

CalMatters: “¿Hay un sentimiento específico que cree que trae la destitución que es diferente de ser un político inherentemente en el que tiene que postularse cada dos años de todos modos y siempre se enfrenta a un oponente?”

Davis: “Es otro desafío que tiene que afrontar un gobernador en funciones. Siempre hay cosas urgentes en su plato, pero ahora con esta pandemia, creo que estamos progresando. Lo sé, sé que estamos progresando porque las escuelas están abriendo, los negocios están comenzando a abrirse. Están sucediendo muchas cosas en este momento.

El gobernador Gavin Newsom se prepara para hablar en una conferencia de prensa para anunciar un nuevo requisito para que todos los maestros y empleados escolares muestren prueba de vacunación o se sometan a pruebas semanales de COVID-19, en la escuela primaria Carl B. Munck en Oakland el 11 de agosto. 2021. Foto de Anne Wernikoff, CalMatters

Para insertar una nueva persona aquí ahora, le llevará al menos dos o tres meses … ponerse al día con todas estas partes móviles. Entonces yo diría, obviamente estoy a favor de retener al gobernador, lo que significa votar no a la destitución. Ha hecho un mejor trabajo que la mayoría de los gobernadores. … Definitivamente creo que se merece terminar su mandato, y el año que viene, cualquiera puede postularse. Y podrás investigar a estas personas. Quiero decir, si le preguntas a la gente ahora, apuesto a que más de la mitad de la gente no tiene idea de que hay elecciones el 14 de septiembre “.

CalMatters: “Dijiste que estabas votando para mantener al gobernador en el cargo. ¿Está pensando en responder la segunda pregunta?”

Davis: “Realmente no importa lo que suceda en la segunda pregunta si suficientes personas votan no en la primera pregunta. Así que no he decidido qué voy a hacer “.

“Obviamente estoy a favor de retener al gobernador, lo que significa votar no a la destitución. Ha hecho un mejor trabajo que la mayoría de los gobernadores. … Definitivamente creo que se merece terminar su mandato, y el año que viene, cualquiera puede postularse “.

CalMatters: “Obviamente, mucha gente ha estado acudiendo a usted para pedirle consejo y sus pensamientos en este loco año. ¿Alguna otra cosa que le gustaría compartir sobre eso?”

Davis: “Churchill dijo una vez que Estados Unidos siempre hará lo correcto después de haber agotado todas las demás posibilidades, y yo comparto esa opinión. … Y entiendo que los ‘recalls’ deben usarse para… circunstancias realmente extraordinarias, en lugar de (convertirse) casi en la regla en lugar de la excepción. … Dondequiera que vayas, ves recordar, recordar, recordar “.

CalMatters: “¿Crees que es un abuso del proceso en ese sentido?”

Davis: “No puedo decir que sea un abuso del proceso porque es una herramienta disponible para la gente. Pero creo que las personas reflexivas, y esto debería ser un esfuerzo bipartidista, las personas reflexivas de ambos lados deberían unirse y ver si no puede haber algunos cambios que hagan que este proceso, a mi juicio, sea justo para todos.

Eso no significa que todos los republicanos tengan que estar de acuerdo, pero creo que hay que invitarlos a la conversación, ver si hay algunas ideas en las que demócratas y republicanos puedan estar de acuerdo. Ahora, si no puede lograr que los republicanos lo apoyen y hay suficientes demócratas para alcanzar el umbral de dos tercios, está bien. Pero creo que debería acercarse … incluso si solo puede encontrar tres, cuatro o cinco legisladores republicanos que puedan apoyarlo, eso es mejor que no tener ninguno. … Creo que eso aumentará las posibilidades de que el público lo apoye ”.

CalMatters: “¿Crees que si los republicanos tuvieran un papel más importante en el gobierno de California, tal vez no habría tantos ‘recalls’?”

Davis: “No lo sé, pero esa es una pregunta muy interesante. … Pero sí sé esto. Alguien me dijo una vez que quien haya inventado el concepto de trabajo debería obtener un Premio Nobel, porque al final del día, estás demasiado cansado y todo lo que quieres hacer es ir a la cama, y lo último que quieres hacer es rebelarse contra el gobierno. Pero si no tienes trabajo, tienes todo el día para no hacer nada más que rebelarte contra el gobierno ”.

CalMatters: “Siempre pienso en las pocas personas que han desempeñado el papel de gobernador de California. Quiero decir, un estado enorme, una economía enorme, diversos… tantos desafíos. ¿Alguna idea sobre cómo es estar en esa posición? ”

Davis: “Como digo, todos los que se postulan para cualquier cargo en el estado son muy conscientes del poder que Hiram Johnson le dio a la gente en 1911. Y no creo que el público lo abandone nunca, ni creo que yo diría que deberían renunciar a ella. Eso es parte de lo que hace que la política de California sea interesante, dinámica y algo impredecible.

Dicho esto, todavía tenemos que ocuparnos de los asuntos de la gente. … Y hay otros desafíos sociales que se dejan de lado, al menos temporalmente, mientras se debate este tema del proceso de destitución. Así que todo lo que estoy diciendo es que una vez que terminen las elecciones, creo que las personas de buenas intenciones tanto en los partidos republicano como demócrata deberían sentarse y ver si no pueden acordar reducir las preguntas de la boleta a una sola pregunta “.

_

Síganos en Twitter y Facebook.

Siga nuestro canal RSS para artículos en español.

CalMatters.org es una organización de medios de comunicación sin fines de lucro, no partidista, que explica las políticas públicas y los temas políticos de California.