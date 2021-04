In summary Las investigaciones muestran que mientras más personas se mantengan en contacto con sus familias mientras están en la cárcel, mejor les irá cuando salgan.

Anne Stuhldreher dirige El Proyecto de Justicia Financiera en la oficina del tesorero de la ciudad y el condado de San Francisco y es miembro del Programa de Seguridad Financiera del Instituto Aspen, Overcharged2021@gmail.com.

Al crecer, Blossom Sergejev tenía suerte si hablaba con su madre una vez a la semana. Por lo general, era una vez al mes. Incluso entonces, sus conversaciones terminaron casi tan pronto como comenzaron. Ella, su hermano y su hermana tenían un temporizador para asegurarse de que los tres tuvieran su parte justa del tiempo de su madre: cinco minutos cada uno.

“No hubo una pequeña charla sobre esas llamadas, y no fue nada alegre”, dice Sergejev. “Llegamos al grano de lo que estaba pasando”.

Simplemente no podían permitirse hablar más tiempo, no con tasas de aproximadamente $15 por una llamada de 15 minutos desde la cárcel, recuerda su madre Amika Mota, quien estuvo encarcelada durante varios años a partir de 2008. No es que Sergejev entendiera las razones cuando tenía 6 años.

“Era una niña pequeña y no entendía por qué no podía hablar con mi mamá”, dice Sergejev, ahora de 19 años, entre lágrimas. “Solo recuerdo sentirme sola todo el tiempo”.

Tener tan poco tiempo para hablar de asuntos difíciles no fue fácil, recuerda Sergeyev. “Recuerdo cuando me convertí en una mujer joven… tuve mi primer período y no podía hablar con mi mamá”, dice Sergejev. “Tenía cinco minutos para que ella me dijera qué diablos estaba pasando”.

Años después de la liberación de Mota, el dolor de la pérdida de contacto todavía persigue a la familia, que ahora vive en Concord. Es un dolor compartido por cientos de miles de californianos cuyos seres queridos están encerrados y que pagan mucho dinero para mantenerse en contacto. Una industria de telecomunicaciones carcelaria de mil millones de dólares se beneficia de su desesperación por mantenerse conectados.

La Comisión de Servicios Públicos de California, que tiene autoridad para regular esta industria, ha programado sus primeras audiencias públicas para el 28 y 29 de abril para explorar la reducción significativa del costo de las llamadas telefónicas para los californianos encarcelados y sus familias. La comisión tiene razón al examinar detenidamente esta práctica de extracción, que hace más mal que bien.

Los precios altísimos para las llamadas telefónicas de personas encarceladas son comunes en todo el país. Las cárceles y los calabozos para jóvenes a menudo reciben bonificaciones por firmar de seis cifras o más para contratar a una de las tres corporaciones que dominan la industria de las telecomunicaciones en las prisiones. A su vez, las cárceles obtienen una parte de las ganancias para financiar programas y operaciones, al tiempo que infligen daños colaterales: muchas familias se ven obligadas a elegir entre limitar el contacto con sus seres queridos y pagar costos injustos por las llamadas telefónicas.

Los precios varían enormemente en California: una llamada telefónica de 15 minutos a alguien encerrado en una cárcel del condado de Lassen en el noreste de California cuesta $17; es $3.47 para alguien en una cárcel del condado de Alameda; o $3.75 si su hijo está en un centro de detención para jóvenes en el condado de Los Ángeles. Incluso las tasas más bajas pueden debilitar rápidamente a las personas con recursos limitados, una población presente de manera desproporcionada en el sistema de justicia penal.

De hecho, una de cada tres familias se endeuda al mantenerse en contacto con un ser querido encarcelado, y las investigaciones muestran que, con mayor frecuencia, son la mujeres de color de bajos ingresos las que terminan cargadas con las facturas. Mientras tanto, las corporaciones de telecomunicaciones de las prisiones acumulan ganancias exprimiendo los pagos de las madres, abuelas y miembros de la familia, que no han cometido ningún delito excepto querer mantenerse en contacto con un ser querido.

Sin embargo, la marea está cambiando. Si se produce un cambio, es por personas como Mota, que nunca superó el hecho de no poder hablar con sus hijos. Después de cumplir siete años por homicidio vehicular, Mota se unió al Young Women’s Freedom Center y se propuso una misión de hacer llamadas telefónicas gratuitas para las personas encarceladas y sus familias en California.

Primera parada: San Francisco. Hace unos años, hablar dos veces al día con alguien encarcelado en la cárcel de San Francisco costaba $300 más de los 70 días promedio de estadía en la cárcel.

Fotos de Amika Mota con su hija Blossom Sergejev. Foto de Anne Wernikoff, CalMatters

Mota y personas de organizaciones comunitarias como All of Us or None y Young Community Developers jóvenes llevaron personas al Ayuntamiento para describir sus experiencias. Las madres revelaron tener que elegir entre comprar alimentos o mantenerse en contacto con sus hijos encarcelados. Otros hablaron de estar al borde de ser liberados de la cárcel, pero no poder pagar las llamadas para contarle a su familia o buscar un trabajo o un lugar donde vivir.

Mota y otros presentaron una investigación que mostró que mientras más personas se mantienen en contacto con sus familias mientras están adentro, mejor les va cuando salen. Los resultados de reingreso son mejores y las tasas de reincidencia son más bajas. En otras palabras, la búsqueda de ganancias a corto plazo de las llamadas telefónicas es el comportamiento más estúpido. La cárcel gana dinero, pero todos pagamos un precio mucho más alto cuando la gente vuelve a estar bajo custodia.

El sheriff Paul Miyamoto y el alcalde London Breed estaban convencidos. En agosto pasado, San Francisco se convirtió en el primer condado de California en hacer llamadas telefónicas gratuitas a la cárcel. De la noche a la mañana, las llamadas se dispararon al 40% y las personas encarceladas ahora están un 80% más en contacto con sus familias, según datos analizados por mi oficina.

La oficina del alguacil también ve, de manera anecdótica, otros beneficios. Puede ser que las personas simplemente no estén tan nerviosas cuando pueden hablar con sus familias todos los días. Eso es bueno para todos.

Desde que las llamadas telefónicas a las cárceles de San Francisco se volvieron gratuitas, el impulso estatal para una reforma similar ha aumentado. El condado de San Diego se comprometió recientemente a hacer todas las llamadas telefónicas de la cárcel gratis. Y las prisiones de California bajaron sus tarifas telefónicas a 37 centavos por una llamada de 15 minutos.

Ahora es el turno de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC por sus siglas en inglés) de anteponer a las personas a las ganancias para quitar esta carga de las familias desesperadas en todo el estado. Si la CPUC reduce significativamente los precios para las familias, será más fácil para los funcionarios estatales y locales hacer lo que hicieron en San Francisco y San Diego: hacer que las llamadas telefónicas sean gratuitas.

La CPUC merece un gran reconocimiento por la establecer un número de teléfono gratuito para que las personas encarceladas llamen a la audiencia de forma gratuita, probablemente la primera vez en California.

En la audiencia, la comisión seguramente también escuchará a los alguaciles que dirán que necesitan el dinero que brindan las llamadas telefónicas para pagar programas importantes.

No es un argumento convincente. No importa cuán importante sea cualquier programa, no debe financiarse sacando a las familias de las personas encarceladas. En 2021, cuando las llamadas telefónicas para el resto de nosotros no cuesten casi nada, las personas que menos pueden pagar por ellas no deberían ser las que paguen más, especialmente cuando nos perjudica a todos a largo plazo.

Mota, una madre que pasó años lejos de su familia, sabe que esto es especialmente cierto para niños como el suyo. Los niños con menos recursos tienen la mayor necesidad de hablar con sus padres encarcelados. Y cuanto más se mantengan estos padres en contacto con sus familias, mejor les irá cuando salgan.

“Lo que sucede en esas llamadas telefónicas es un asunto sagrado, entre padres e hijos”, dice Mota. “Ningún niño debería tener que pasar por lo que pasaron mis hijos”.

