EN RESUMEN Este ensayo fotográfico documenta el costo de la lucha que enfrentan los trabajadores que han presentado denuncias de robo de salarios en California.

Read this article in English.

Horas extras no pagadas. Trabajando durante las pausas para comer. Propinas robadas. Que les digan que se presente a trabajar pero que no marquen su entrada hasta una hora más tarde.

Durante décadas, California ha tratado de tomar medidas enérgicas contra el robo de salarios, y del hecho de que los empleadores no paguen a sus trabajadores lo que se les debe legalmente.

Es un problema que afecta principalmente a los trabajadores más vulnerables del estado: aquellos que ganan salarios bajos, que a menudo son inmigrantes y personas de color.

Los expertos dicen que estos trabajadores vulnerables a menudo no denuncian las violaciones salariales al gobierno, lo que dificulta medir la verdadera escala del problema en California. En 2021, alrededor de 19,000 trabajadores presentaron reclamos de salarios no pagados en el estado por un total de más de $330 millones. Un informe estatal estima que el trabajador promedio reclama alrededor de $10,000.

La agencia laboral del estado ha dedicado recursos para emitir citaciones civiles a empresas por robo de salarios en industrias como restaurantes, construcción, servicios de limpieza, lavado de autos y atención residencial. Los defensores de los trabajadores elogian a los funcionarios de California por su atención al robo de salarios. California, dicen muchos defensores y grupos empresariales, tiene algunas de las leyes laborales más estrictas del país, y el departamento laboral que las hace cumplir es uno de los pocos en el país que investiga proactivamente los lugares de trabajo en busca de posibles violaciones.

Si el estado prueba que un empleador estafó intencionalmente a un trabajador por más de $900, el robo de salario se convierte en un delito penal. Un número creciente de fiscales en los últimos años ha formado unidades especiales para investigar tales abusos laborales.

La ley de California permite que los trabajadores que alegan robo de salarios busquen no solo pagos atrasados ​​sino también daños y sanciones financieras, un reconocimiento de que la denegación de salarios cuando se debe puede tener otras consecuencias, como retraso en el pago de la renta e inestabilidad financiera.

En los últimos años, los legisladores también aprobaron nuevas leyes que ponen a más empresas en apuros por robo de salarios y otras infracciones laborales, una respuesta a un aumento en los acuerdos de contratación y subcontratación que, según los expertos, complican la relación tradicional entre trabajadores y jefes, lo que dificulta la obtención de salarios atrasados para trabajadores

A pesar de tal progreso, la pandemia ha exacerbado la falta de personal y los retrasos en la agencia estatal, y los casos de robo de salarios pueden tardar años en resolverse. Ni siquiera se garantiza que se les pague a los trabajadores que ganan reclamos de salarios impagos. Si bien muchos casos se resuelven, CalMatters descubrió que de los juicios de reclamos salariales que el estado emitió contra los empleadores en 2017, solo se pagó uno de cada siete.

Aquí hay retratos y las historias de algunos de los trabajadores que han hecho reclamos por robo de salarios en California:

John Kerry Coyle

John Kerry Coyle de Cameron Park entregó comestibles como contratista independiente en 2021 y dice que aunque mantuvo registros detallados de sus entregas y el tiempo trabajado, el caso salarial que presentó ante el estado aún está pendiente. “California respaldará tu queja, solo tienes que saber cómo hacer que se escuche tu queja”, dice Coyle. “Se necesita mucho trabajo; me tomó presentar una queja ante el Departamento de Justicia, la EEOC, el departamento de equidad en el empleo y la vivienda, la oficina de derechos civiles (en) salud y servicios humanos, fui a yelp.com, Fui a varios abogados. Tuve que ir a mi (psiquiatra) para obtener más medicamentos que me ayudaran a poder lidiar con esta basura y ayudarme a dormir por la noche porque estaba obsesionado con no poder pagar mis cuentas y la necesidad de encontrar un trabajo y la necesidad de ganar dinero, pero al mismo tiempo no permitir que estas personas dejen de hacerme (esto). Me causó mucho estrés”.

John Kerry Coyle en su casa de Cameron Park. Fotografía y audio de Julie A. Hotz para CalMatters/CatchLight

Eloisa de la Cruz-Torres

Eloisa de la Cruz-Torres es una trabajadora de comida rápida de Sacramento que informa haber sufrido robo de salario. Ha sido una abierta defensora de una ley promulgada recientemente que crea un consejo estatal para establecer estándares laborales para el sector de restaurantes y alimentos, y participa activamente en la organización de derechos de los trabajadores ‘Fight for 15 Nor Cal’. “Trabajamos muy duro para aprobar la AB 257. Se aprobó, pero hay corporaciones que quieren anularla. Y están haciendo todo lo que pueden… Van a pagar mucho dinero para derrocarlo, en lugar de darle ese dinero a los trabajadores. No es justo. Deberían darle ese dinero a los trabajadores a los que les han robado mucho”. Ella dijo que espera que más trabajadores compartan sus historias sobre experiencias con el robo de salarios.

Eloisa De la Cruz Torres en Sacramento. Fotografía y audio de Julie A. Hotz para CalMatters/CatchLight

Keith E. Brown

Keith E. Brown, de Tracy, California, ha trabajado en la industria de la seguridad durante años y ha presentado reclamos que indican que perdió ingresos debido al robo de salarios. Dijo que cree que el proceso de reclamos con el comisionado laboral se ha ralentizado debido al aumento del número de casos y al cierre de oficinas relacionado con la pandemia, pero que ha encontrado que la oficina del comisionado laboral es útil para recuperar su salario. Brown ha presentado múltiples reclamos para recuperar los salarios robados restantes, con varios casos aún en proceso. “Hay que tener paciencia, porque el sistema lleva su tiempo. Pero el tiempo está de tu parte porque ya te robaron el salario, así que no puedes estar peor… La Comisión Laboral es muy servicial y está muy en sintonía con tomar las quejas del ciudadano promedio y darle una oportunidad en el foro de reclamo salarial para abordar sus problemas”.

Keith E. Brown en su casa de Tracy. Foto y audio de Felix Uribe para CalMatters/CatchLight

Andrea Pedroza

Después de mudarse a Santa Ana desde Guerrero, México, hace 24 años, Andrea Pedroza comenzó a trabajar como conserje limpiando edificios comerciales en todo el Condado de Orange. Pedroza y su esposo, Víctor, que trabajaban para el mismo empleador, obtuvieron ayuda legal con sus quejas salariales de una organización de apoyo a los trabajadores de limpieza, y en enero el estado celebró una audiencia. Llegaron a un acuerdo con su antiguo empleador en septiembre. “Caí en una depresión tan grande que lloraba todos los días, porque no teníamos dinero para el alquiler, las facturas ni la comida. Tantas veces me decía a mí mismo, ‘no, esta situación no tiene solución. No creo que vayamos a ganar… No sé hasta dónde llegará. No sé cómo vamos a terminar’. Fue una gran lucha para mí”.

Andrea Pedroza en Garden Grove. Foto y audio de Pablo Unzueta para CalMatters/CatchLight

Víctor Pedroza

Al igual que su esposa Andrea, Víctor Pedroza llegó a los Estados Unidos desde México hace 24 años en busca de un futuro mejor y poco después de llegar comenzó a limpiar edificios comerciales en todo el Condado de Orange. Pedroza dice que no sabía que las leyes laborales de los Estados Unidos eran diferentes a las de México y, por lo tanto, no pensó en cuestionarlo cuando el salario estaba por debajo del salario mínimo de California. “Bueno, los desafíos fueron que recurrimos a varios abogados, a personas, y dijeron que no teníamos pruebas para decir que era un robo de salarios. En otras palabras, son personas que no están familiarizadas con las leyes laborales aquí en California, pero gracias a Dios encontramos esta organización MCTF (Fondo Fiduciario de Cooperación de Mantenimiento) que nos ayudó y nos abrió las puertas. Y presentamos nuestro caso y luego nos dijeron: ‘Traiga todas las pruebas que tenga’, y trajimos nuestros talones de cheques, todo lo que pudimos recolectar y les mostramos y (la organización de defensa) en realidad nos dijo que hubo robo de salarios”.

Víctor Pedroza en Garden Grove. Foto y audio de Pablo Unzueta para CalMatters/CatchLight

Trabajadora anónima #1

Esta profesional de la industria de los automóviles eléctricos busca la restitución de lo que, según ella, fueron tres meses de salarios impagos. Ella pidió ocultar su nombre porque teme represalias mientras todavía está buscando trabajo. Al contar su historia, enfatizó que el robo de salarios puede ocurrirle a los empleados en todas las industrias y niveles de carrera. Ella espera ayudar a impulsar una nueva legislación y supervisión del robo de salarios específicamente para las empresas que se benefician del dinero de la subvención de vehículos eléctricos en California. Ella dijo que ha experimentado disputas salariales en ‘software’ y trabajo sin fines de lucro.“La gente piensa que el robo de salarios les ocurre principalmente a los trabajadores de bajos salarios en la industria de restaurantes, lavados de autos, obras de construcción o jornaleros. Y ese no es el caso. Esta es mi tercera experiencia de robo de salario en mi carrera, o al menos robo de salario del que he intentado quejarme con la (División de Cumplimiento de Normas Laborales). Y lo que me gustaría que la gente entendiera es que este es un proceso muy largo que lastima a las personas en todos los niveles. Es un proceso succionador de almas presentar una demanda por robo de salarios. Es difícil encontrar ayuda legal. Incluso mi reclamo, valorado en $75,000, no es lo suficientemente atractivo para que un abogado lo tome como un caso.

Trabajadora anónima en Pleasanton. Foto y audio de Felix Uribe para CalMatters/CatchLight

Mayra Pérez

Como conserje en el distrito financiero de San Francisco, Mayra Pérez dice que trabajaba regularmente ocho horas al día, pero que normalmente le pagaban solo cinco horas de trabajo. Pérez, una inmigrante de El Salvador, afirma que su empleador le debía las horas no pagadas, los descansos no tomados, las vacaciones y los gastos de bolsillo de años de trabajo antes de que tuviera que tomar una licencia para someterse a una cirugía a principios de 2020. Con el apoyo de un centro de trabajadores en San Francisco, Pérez presentó un reclamo ante el estado, pero finalmente llegó a un acuerdo con su antiguo empleador por $20,000 después de que su caso se prolongó durante más de dos años. Pérez pidió no ser identificable en las fotos para proteger a su familia en El Salvador de la amenaza de secuestro o extorsión por parte de las pandillas allí. “Cuando hay robo de salario en un trabajo afecta tu autoestima, porque es muy estresante. Creo que también afecta a las familias, porque a veces los empleadores no saben que también tenemos mucha familia detrás de nosotros: mis hijos, mi familia en mi país, mi familia que está aquí. A veces somos el sustento de nuestros hogares, y no se paran a pensar que robando salarios están contribuyendo a que la sociedad siga viviendo en la pobreza. ”

Mayra en la Bahía de San Francisco en San Francisco. Foto de Julie A. Hotz para CalMatters/CatchLight

Este proyecto de retratos fue producido por CalMatters y CatchLight como parte de CatchLight Local CA Visual Desk. Los colaboradores incluyen a Denise Amos, Miguel Gutierrez Jr., Alejandro Lazo y Martin do Nascimento de CalMatters, y Jenny Jacklin-Stratton y Mabel Jimenez de CatchLight.

